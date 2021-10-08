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8 октября 2021, 16:09

фото из соцсети Вконтакте

Метрополитен выделит защищавшему девушку Роману Ковалёву два миллиона рублей. Молодой мужчина пострадал, заступившись за девушку в вагоне метро между станциями столичной подземки «Измайловская» и «Первомайская». 25-летнего парня избили три уроженца Дагестана.

Роман госпитализирован. Проходит лечение в московской больнице. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить пострадавшему два миллиона рублей.

Злоумышленники были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По этой статье им грозит до 15 лет заключения.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалёва медалью «Доблесть и отвага».

Cобянин сегодня навестил Ковалёва в больнице.

«...Поблагодарил за то, что вступился за девушку. Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция.

Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей», - написал мэр в соцсети.

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