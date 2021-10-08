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8 октября 2021, 14:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии ввело ЧП в стране. Как это отразится на латвийцах?

Правительство Латвии решило ввести чрезвычайное положение в стране. Разумеется, виноваты во все непривитые жители страны. Так заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Конечно, виноваты все, но только не премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения г-н Павлютс, которые не хотят, не умеют слушать профессионалов и людей.

Итак, как СП отразится на латвийцах?

По полной программе, как того завещает Конституция страны!

Люди, которые непривиты от Covid-19, и не переболели коронавирусом, в дальнейшем смогут только совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, и будут лишены возможности посещать супермаркеты.

Люди, которые имеют ковид-сертификаты или документ о перенесенном заболевании смогут посещать и другие места торговли.

Вы думаете, что для привитых нет никаких «наказаний»? Есть!

Например, на мероприятиях в «зеленом» режиме и привитым следует соблюдать дополнительные меры эпидемиологической безопасности – нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию, также будут введены ограничения на количество участников на определенные мероприятия.

Итак, правительство Латвии сознательно разделило людей: тем, кому можно посещать мероприятия, магазины и тем, кому это строго запрещено.

Я помню такой случай из детства: родилась я в самом центре Риги… Тогда еще существовали коммунальные квартиры – у нас была одна соседка. Звали ее Хелга. Типичная, как сейчас сказали бы… националистка. Она была обижена на советскую власть, которая «отобрала» ее огромный дом, и заселила, пусть и в большую, и с одними соседями, коммуналку. В порыве ненависти, которая ее захлестывала время от времени, она выходила на кухню и говорила громко, чтобы соседи слышала: «В мое время, когда тут мои немцы были, то на двери папиного ресторана было написано, что собакам и евреям вход запрещен!»

Ничего это не напоминает?

А мне вот напоминает – разделение! И совершенно неважно по какому «поводу»!

Я к тому, что нынешнее правительство Латвии не умеет говорить с людьми, а главное – слышать народ! Я уверена, что оно «доживает» последний год: латвийцы поумнели, надеюсь и пойдут голосовать за своих, родных и профессионалов, а не за «залетных».

Комментарии экс-министра Латвии, депутата Сейма Латвии Рамоны Петравичи:

«Меня поражает то, что голосование проходило тогда, когда половина Кабинета министров в отпуске. Вот так и голосовали. Я неоднократно писала письма министру здравоохранения г-ну Павлютсу, чтобы узнать, а сколько реально привитых людей? Я не понимаю, если с момента вакцинации, которая началась в декабре прошлого года, нам постоянно публично говорят, что каждую неделю прививаются то 600, то 1000 и т.д. Если это так, то у нас уже практически все привиты? Задавала я вопросы и по тестам: сколько людей имеют результат негативный, а сколько позитивный? Ответов я не получила! Понимаю, что мне не могут ответить – не знают, видимо. Вы вспомните, что в СМИ вышла информацию о том, что премьер Кариньш, главный инфекционист Латвии признались, что были допущены ошибки насчет вакцинации. Правительством допущены. Так почему же теперь об этом забыли, и делают виноватыми только людей? Как такое возможно творить со своим народом? Как можно так не любить, не уважать свой народ? В голове не укладывается… Дорогие латвийцы! Заранее запасайтесь инвентарем для зимы, крупами, спичками и т.д. А то, возможно, нам будет даже сложно хлебушек купить. Думаю, что это только начало с вводом ограничений. Правительство закупило прививок, но не использовало их… А финансирования еще от ЕС хочется…»

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