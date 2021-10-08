Андрей Бочкарев: Переселение по программе реновации идет в 60 районах Москвы

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8 октября 2021, 14:55

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что переселение участников программы реновации в новое жилье идет в настоящее время в 60 районах столицы.



«Расселение жителей старых домов по реновации идет в 60 районах и во всех административных округах города. С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов», - рассказал Бочкарев.



По его словам, всего с момента старта программы реновации жилфонда начато переселение почти 55 тыс. москвичей. Бочкарев отметил, что переезд в новое жилье уже завершили больше 40 тыс. человек.



«Только в течение этого года запланировано начать переселение 30 тыс. жителей», - подчеркнул заместитель мэра столицы.



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что на сегодняшний день по реновации построено и введено в эксплуатацию 155 домов площадью 2 млн кв. м. Он добавил, что на стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 млн кв. м.



В ведомстве напомнили, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей, для ее реализации подобрано 523 стартовые площадки.





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