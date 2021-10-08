Челябинску вернули даурские лиственницы

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8 октября 2021, 14:46 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В компенсационной высадке деревьев участвовал губернатор Алексей Текслер.

8 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной высадили 4 крупномера даурских лиственниц. Как пишет сайт «Челябинск Сегодня», летом на этом месте были спилены столетние деревья, высаженные ветеранами русско-японской войны 1905 года.

В компенсационной высадке принял участие губернатор Алексей Текслер. «Учитывая историю и даже легендарность этих лиственниц, многие помнят то, как они появились в Челябинске. Конечно, техническое отношение к ним было неприемлимо, каждый для себя определенные уроки извлек. Реакция наших граждан была абсолютно правильна, и мы сейчас высадили новые даурские лиственницы. Конечно, надо очень бережно относится к тому, что есть в городе, в силу достаточно высокой нагрузки на природу. Договорились, что отношение к озеленению, отношение вообще к деревьям будет особенным», — прокомментировал глава региона.

«Лиственница - суперустойчивое и очень красивое дерево в озеленении города. Если теперь эта территория будет ухожена, то будет и жизнь в этом месте», — цитирует «Челябинск Сегодня» директора ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер.

Также принято решение вести учет и контроль особо ценных деревьев.

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