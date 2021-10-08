Латвийцам начнут платить за информацию о мигрантах у границы

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8 октября 2021, 14:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сейм Латвии поддержал идею о том, чтобы начать платить жителям приграничных населенных пунктах за информацию о нелегалах.

Разумеется, в вопросах «стукачества» огромный опыт имеют националисты… Я так думаю. Представитель правящей партии националов Янис Домбрава с удовлетворением сообщил общественности:

«В Сейме поддержали предложение Национального объединения, которое предполагает выплачивать компенсацию живущим у границы граждан, которые будут давать полезную информацию пограничникам, чтобы остановить незаконное пересечение границы и перемещение контрабандных товаров».

Понятно, что правительство не справляется с ситуацией и попросило помощи у людей…

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