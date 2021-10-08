Борьба с расизмом в США утратила связь с реальностью

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8 октября 2021, 14:16

Несмотря на заявления Вашингтона о достижении в стране высокого уровня социального и политического развития, штаты на протяжении многих десятилетий не могут избавиться от столкновения людей на почве расизма.



Американцам так и не удаётся добиться равенства в правах белых и чернокожих граждан. Последние всё ещё ощущают на себе давление и повышенное внимание со стороны правоохранителей.



После убийства Джорджа Флойда тема расизма приобрела новый смысл и формы. Его семья получила многомиллионные компенсации. И, скорее всего, таких случаев будет ещё очень много.



Так, суд Сан-Франциско обязал компанию Tesla выплатить лифтёру 136,9 млн долларов в качестве морального ущерба за негативное отношение к себе со стороны других рабочих. Истец доказал в суде, что в 2015 году его обзывали, предлагали отправиться в Африку. Стены завода были разрисованы расистскими граффити, а руководство предприятия никак не реагировало на это.



Поверить в справедливость решения суда очень сложно. Представители завода указывали, что оскорбления шли от чернокожих работников, которые шутили между собой. Но суд признал такие шутки неуместными. Борьба с расизмом, по мнению правозащитников в США, очень избирательна. За ней, очевидно, стоят заинтересованные лица, которые не преследуют цели достижения справедливости, а лишь раскручивают маховик сложной проблемы.





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