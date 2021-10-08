Лавров: МВД РФ готовит новый порядок въезда и выезда из РФ для иностранцев

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8 октября 2021, 14:37 Источник: Известия

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что МВД готовит для иностранцев новый порядок въезда и выезда из России. По его словам, разработка требований займет несколько месяцев.

«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», - пояснил министр в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Лавров отметил, что сейчас подход согласовывается, процесс займет еще пару месяцев. Глава МИД добавил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.

«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и, конечно, визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что МВД утвердило новые правила для вывоза детей за границу.

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