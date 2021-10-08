Хабаровские диспетчеры спасли японский лайнер от столкновения с бортом НАТО

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8 октября 2021, 14:40

В Хабаровске авиадиспетчерам пришлось экстренно изменить высоту японскому пассажирскому самолету, совершавшему перелет из Токио во Франкфурт-на-Майне, чтобы не столкнуться в небе с неопознанным лайнером с идентификатором НАТО.

- Хабаровские диспетчеры в районе 14:00 местного времени на гражданском эшелоне 10500 метров зафиксировали неопознанный самолет с кодом ответчика 1400 (NATO - CAOC Uedem). Неопознанный самолет на запросы с земли не отвечал. В то же время в непосредственной близости от него находился пассажирский самолет Japan airlines выполнявший рейс Токио-Франкфурт-на-Майне. Расстояние между ними по вертикали составляло около 400 метров. Было принято решение изменить эшелон полета гражданского борта, - сообщил информированный источник агентству «Интерфакс».

Пилоты после указаний хабаровчан подняли машину на 11300 метров. Таким образом удалось избежать столкновения.

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