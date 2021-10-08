Экономист Александр Данилов рассказал о последствиях ускорившейся инфляция в России

Минэкономразвития России прогнозирует, что к концу 2021 года в России на 7,2% подорожают непродовольственные товары. Экономист Александр Данилов полагает, что перед Новым годом цены вырастут также на продукты питания и на различные услуги.
Самое незначительное повышение ожидается на тарифы ЖКХ – 3,8%. По данным Росстата, годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4% против 6,68% в августе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%.
Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что осенью рост цен наблюдался у плодоовощной продукции, хотя это нетипично для сентября, поскольку в начале осени реализуются еще грунтовые овощи.
По прогнозу экономиста, конец года удивит россиян взлетевшими ценами на продукты, подорожают все продукты питания, особенно кура, мясо и молочная продукция. Это связано и с ростом инфляции, и с увеличившимся экспортом, и с дефицитом некоторых позиций.
Данилов полагает, что к Новому году подорожают рыба и красная икра, алкоголь, овощи и импортная продукция из-за подорожания на мировых рынках.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, и плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 года может вырасти на 25%, из-за роста стоимости стройматериалов.
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