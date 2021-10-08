Депутат МГД Артемьев рассказал о программе Всемирной недели космоса на ВДНХ

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8 октября 2021, 12:44

Фото: mos.ru

Летчик-космонавт РФ и депутат Мосгордумы Олег Артемьев сообщил, что программа Всемирной недели космоса, которая проходит в столичном центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, позволит москвичам узнать о его будущем развитии.



«Первый спутник, созданный в Советском союзе, вышел на орбиту 64 года назад, и с тех пор наша страна обеспечивает постоянное присутствие в обитаемом космосе. Это большой путь, который прошла отрасль, и Всемирная неделя космоса посвящена работе всех тех, кто внес свой вклад в эту работу. Но важно не только рассказывать о достижениях прошлого. Важно показать всем, кто заинтересован, какое будущее в космосе нас ждет. В течение недели в центре проходили экскурсии, лекции, детские квесты для тех, кто мечтает связать свою жизнь со «звездной профессией», но особенно насыщенная программа будет на выходных», - заявил Олег Артемьев.



По его словам, 8 октября в центре «Космонавтика и авиация» пройдет концерт «Растение - это звук. Космические медитации».



«В этом особенном проекте будут объединены и терменвокс, и фортепиано, и пантам. Необычные инструменты позволят создать для слушателей особую атмосферу недоступных пока миров», - подчеркнул депутат.



Артемьев добавил, что 9 октября в центре состоится бесплатная лекция «Космос как место для жизни» из цикла «Космическая колонизация», который проходит в сотрудничестве с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук.



«На 10 октября запланированы тематические экскурсии «Спутники. Земля из космоса», где посетители смогут увидеть данные, полученные с российского спутника «Метеор». Кроме того, в воскресенье в центре пройдет интерактивная лекция основателя проекта «Мы верим в космос» Дениса Прудника о создании ракет-носителей «Восток». Программа событий в центре будет интересной для всех, начиная со школьного возраста», - пояснил Артемьев.



Он отметил, что в течение выходных каждый посетитель сможет познакомиться с историей советской космонавтики и представить футуристические картины будущего - пофантазировать, какими будут путешествия к другим планетам в ближайшем будущем.



«Возможно, для кого-то из тех, кто придет в эти выходные на ВДНХ, космос станет делом жизни. Такие выставки, лекции, концерты очень важны для популяризации космоса: эта отрасль как никакая другая ориентирована на будущее», - заключил Артемьев.



Посетить лекции и мероприятия Всемирной недели космоса можно по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.





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