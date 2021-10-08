Заммэра Владимир Ефимов назвал меры поддержки, которые Москва оказывает промпредприятиям

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8 октября 2021, 12:38

В 2011 году в столице была утверждена госпрограмма «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы». В рамках неё за последние 9 лет город выделил промышленникам более 6 млрд рублей на развитие. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил перечень статей, по которым предприятия могут рассчитывать на помощь.

Самый востребованный вид городской поддержки промышленников – субсидии. За период с 2012 года Москва одобрила заявок более чем на 3,3 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей было выдано на возмещение части затрат по лизингу. Также средства выделяются на развитие экспорта.

«Сегодня в Москве работают порядка трёх тысяч промышленных предприятий, которые ежегодно модернизируют своё производство. Город, в свою очередь, поддерживает развитие и цифровизацию промышленного сектора. Так, финансовую поддержку в виде субсидий и займов с 2012 года получили более ста предприятий общим объёмом свыше 6,3 миллиарда рублей», – отметил Владимир Ефимов.

Также промышленные предприятия, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка, могут компенсировать средства за выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования и техническое присоединение к инженерным сетям. На эти цели город уже выделили более 1,4 млрд рублей. Три миллиарда бюджетных денег ушли на предоставление предприятиям льготных займов по ставке от 1% до 4%.

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