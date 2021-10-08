Заммэра Владимир Ефимов: Москва предлагает горожанам взять в аренду свыше 170 НТО

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8 октября 2021, 12:21

Столичные предприниматели могут взять напрокат у города более ста семидесяти нестационарных торговых объектов (НТО), а также землю, чтобы их разместить, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Во всех административных округах столицы сегодня выставлено свыше 170 нестационарных торговых объектов площадью от двух с половиной до четырёхсот кв. м, подробные характеристики которых опубликованы на Инвестиционном портале Москвы. Арендаторы смогут разместить в них точки общепита, магазины, пункты проката и т.д.

«Всего с начала 2021 года реализовано около 380 подобных объектов, арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет», — дополнил вице-мэр Владимир Ефимов.

Помимо обычных НТО, предназначенных для общественного питания или розничных продаж, на Инвестиционном портале можно найти и так называемые «зимние» объекты, рассчитанные на размещение в них в преддверии Нового года ёлочных базаров.

Метраж свыше сорока «зимних» НТО варьируется от двенадцати до пятидесяти квадратных метров, а первоначальная цена на лоты колеблется в пределах от пятнадцати тысяч до 250 тысяч рублей.

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