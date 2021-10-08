Крейсер «Москва»: из воды поднималась огромная стена с номером 121…

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8 октября 2021, 12:34 Лилия Сорокина

Фото Александра Барыкина; На фото: Ракетный крейсер «Москва»

В целях укрепления дружественных и поддержки шефских связей делегация АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» побывала в Севастополе на гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва».



История шефских связей с флагманом Черноморского флота, тогда он именовался «Слава», началась в 1979 году. Возобновлена спустя ровно 40 лет, в 2019-ом, подписанием нового договора об установлении шефских связей между АПЗ и ГРКР «Москва». Тогда руководство завода побывало на Дне ВМФ в Севастополе. А делегация моряков с «Москвы» с ответным визитом посетила День города в Арзамасе и Музей истории АПЗ. А уже в осенний призыв согласно договору на подшефный крейсер отправились служить шесть арзамасцев.

Фото Александра Барыкина; На фото: ракетный крейсер

В этот раз на корабле побывали начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова, директор музея Лилия Сорокина и заместитель руководителя службы протокола Денис Васильев, который проходил срочную службу на крейсере и знает его как свои пять пальцев. Запечатлеть исторический момент предстояло фотографу Александру Барыкину и видеооператору Александру Назарову.

На крейсер, только вернувшийся с учений, нас доставил командирский катер. Поднимаемся по трапу. Размеры «Москвы» впечатляют: 186 метров в длину и почти 43 в высоту. Как 16-ти этажный дом с несколькими сотнями «жильцов»! Пока матросы на палубе драили медные части, «чтоб огнем горело», мы с восхищением осматривали крейсер.

Вертолетная площадка! Музей истории! Центральный пост! Кресло командира! Офицерская кают-компания, где на стареньком пианино когда-то играла Александра Пахмутова, а за столом, накрытым зеленым сукном, сидела Элина Быстрицкая! Эмоции переполняют!

Специально для встречи с нами на крейсер приехал ветеран ВМФ, командир крейсера «Слава» с 1984 по 1988 годы, капитан 1 ранга Виктор Крикунов. Статный боевой офицер удивительно легко поднимается и спускается по узким трапам, отлично ориентируясь в бесконечных коридорах. Ещё бы! Ведь здесь ему знакома каждая каюта, каждый потаенный уголок. В музее боевой славы нахлынули воспоминания…

– В июле 1979 года я прибыл в город Николаев, меня назначили командиром гвардейского большого противолодочного корабля «Сообразительный». Корабль принял и нам дали команду готовиться обеспечивать спуск крейсера «Слава» на воду, который состоялся 27 июля в день ВМФ. Мы видели, как крейсер начал постепенно со стапелей сходить и погружаться в воды реки Ингул. Мне посчастливилось видеть своими глазами, как он родился. Конечно, я и не думал, что позже судьба сведет меня с этим крейсером на долгие годы, – рассказал Виктор Алексеевич.

Первый спуск корабля на воду во все времена был особой традицией – принято о форштевень разбивать бутылку крепкого напитка (в случае с крейсером «Слава» это было советское шампанское). Разбить стеклянный сосуд непременно должна женщина. Нет, женщина к беде – на корабле, а возле – она «крестная мать». Кораблю, как и человеку, жизнь дает женщина… Жизнь «Славе» дала Нина Петровна Савельева. В музее корабля хранится фото «крестной мамы» и горлышко от той самой бутылки…

– 27 июля 1979 года в 18:03 завод окончил работу, рабочие буквально «облепили» все здание. Ещё бы, ведь это было событие – рождение нового класса кораблей. К тому же строился крейсер в закрытом эллинге, говорили, что идет модернизация старого артиллерийского корабля. Но когда он вышел на ходовые швартовые испытания, конечно, все ахнули: Советский Союз в кратчайший срок сумел построить новый океанский крейсер, – рассказывает замкомандира 30 дивизии надводных кораблей (ДНК) по военно-политической работе капитан II ранга Алексей Бугорский.

Поднимаемся на палубу и знакомимся с боевым арсеналом «Москвы»: пусковые установки ракетного комплекса «Вулкан», ЗРК С-300Ф «Форт», ракетные средства ПВО, артиллерия, торпеды, глубинные бомбометы. Крейсер не зря называют «убийцей авианосцев».

– Корабль предназначен для нанесения ракетных ударов по авианесущим группам, нарушения морских коммуникаций противника. А по размерам, напоминает уж если не город, то завод наверняка, – продолжает Алексей Бугорский, но, когда узнает, что численность АПЗ – 6000 человек, с улыбкой уточняет – маленький, конечно, заводик, по сравнению с вашим.

Заместитель руководителя службы протокола АПЗ Денис Васильев и начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова передают подарки и памятные адреса командиру 30-й дивизии надводных кораблей (ДНК) Черноморского флота капитану I ранга Сергею Троневу и заместителю командира 30 ДНК по военно-политической работе капитану II ранга Алексею Бугорскому.

У крейсера непростая судьба. Нам рассказывают, как ещё два года после развала Советского Союза, корабли ЧФ, словно призраки, ходили под флагом несуществующей страны, как корабль чуть не ушел на металлолом, как в 1995 году был переименован в ракетный крейсер «Москва» и в 1999-м, наконец, вернулся в Севастополь… В 2016-м ему был вручен орден Нахимова.

С пустыми руками в гости ходить не принято. На встрече с руководством 30 ДНК Черноморского флота передаем морякам подарки, а также памятные адреса, предназначенные для вручения гвардейцам, именинникам, гостям крейсера, для увольняющихся в запас. С собой увозим благодарственные письма генеральному директору АПЗ Андрею Капустину «За всецелую поддержку доброй традиции дружбы и сотрудничества», председателю городской Думы г.Нижнего Новгорода, председателю Совета директоров АО «АПЗ» Олегу Лавричеву «За возобновление шефских связей между флагманом Черноморского флота и АПЗ».

Миссия выполнена, пора домой. Перед уходом берем обещание с моряков приехать на АПЗ. Получив утвердительный ответ, с чувством выполненного долга, отправляемся в аэропорт. Дружить будем!

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