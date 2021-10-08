Строительство Христорожденственского собора в Челябинске идет по графику

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8 октября 2021, 11:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Возведение главного храма митрополии находится на постоянном контроле.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Они обсудили совместные проекты по социально значимым направлениям.

Другими темами встречи стали вопросы реконструкции храма Александра Невского и строительства Христорождественского собора — главного храма митрополии. Как отметил владыка, возведение храма находится на постоянном контроле, все работу идут в соответствии с графиком.

Добавим, что губернатор Алексей Текслер поблагодарил митрополита Алексия за вклад православного духовенства в укрепление межконфессиональных отношений в регионе.

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