Эксперт Половников рассказал, что отключение геолокации не поможет скрыть данные о передвижении

Аргументы Недели → Общество 13+

8 октября 2021, 11:43 Источник: радио Sputnik

смартфон, фото: pixels.com

Эксперт в сфере технологий Сергей Половников объяснил, почему бессмысленно выключать геолокацию на смартфоне. По его словам, если за человеком заходят следить, то будут это делать в любом случае.

«Модуль геолокации сегодня является одним из ключевых для правильной работы большинства приложений, которые нам показывают информацию с привязкой к местности. Надо понять, что если кто-то захочет за вами следить, он будет следить и при выключенной GPS – по технологии триангуляции, то есть определения вашего местоположения по источникам сигнала от базовых станций», - пояснил он в беседе радио Sputnik.

Половников отметил, что отключение GPS не поможет сохранить данные о передвижении в безопасности. Он добавил, что функция геолокации незначительно влияет на заряд батареи, а также не потребляет никакого интернет-трафика. Эксперт уточнил, что GPS продолжает работать даже при отключении от Сети, и даже без симки.

«GPS продолжит работать, и если у вас были загружены карты для работы в офлайн-режиме, то вы сможете пользоваться тем же самым навигатором, никаких проблем нет», - заключил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости