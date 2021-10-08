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Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году

, 11:18 Источник: sobyanin.ru

Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году
Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел итоги сезона благоустройства в столице в 2021 году. Он также рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах.

«После вынужденной паузы прошлого года в 2021 году мы продолжили реализацию масштабной программы создания качественной городской среды. Весной-летом этого года работы по благоустройству охватили более 5 тыс. площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов. О многих из них я рассказал в моем блоге. Завершая разговор о реализации программы благоустройства-2021, несколько слов о проектах, реализованных для жителей Центрального округа Москвы»,- написал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что создание качественной городской среды - это бесконечный процесс улучшений.

«Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей»,- подчеркнул Собянин.

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