Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году

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8 октября 2021, 11:18 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел итоги сезона благоустройства в столице в 2021 году. Он также рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах.



«После вынужденной паузы прошлого года в 2021 году мы продолжили реализацию масштабной программы создания качественной городской среды. Весной-летом этого года работы по благоустройству охватили более 5 тыс. площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов. О многих из них я рассказал в моем блоге. Завершая разговор о реализации программы благоустройства-2021, несколько слов о проектах, реализованных для жителей Центрального округа Москвы»,- написал Сергей Собянин.



Мэр столицы отметил, что создание качественной городской среды - это бесконечный процесс улучшений.



«Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей»,- подчеркнул Собянин.





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