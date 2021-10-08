В России заморозили реформу пенсионных накоплений

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8 октября 2021, 10:12

Министерство финансов России и Центробанк пока не раскрывают деталей реформы системы пенсионных накоплений. Новый проект гарантированного пенсионного плана убран в далёкий ящик.



Ряд экспертов считает, что никакой реформы вовсе и не планировалось. Чиновники просто обмениваются мнениями относительно эффективного развития системы. Как вариант предлагалась передача сформированных пенсионных накоплений частным структурам.



«Личные накопления граждан» - весьма сложный вопрос для чиновников. Сегодня государство в полной мере обеспечивает необходимые гарантии по сохранению денег и обеспечению граждан пенсиями. Пенсионные накопления застрахованы. Деятельность негосударственных пенсионных фондов строго регламентируется Центральным банком. Чтобы исключить возникновение кризисов, активы НПФ имеют необходимые резервы. Помимо этого негосударственные пенсионные компании регулярно проверяются надзорными ведомствами.



О настроениях профильных ведомств журналистам удаётся узнать только по утечкам из различных источников. Зампреда ЦБ Сергей Швецов считает, что помогать сегодняшним пенсионерам «поздновато». Будущий пенсионер не должен полагаться только на государство. Власти вынуждены признать, что повышение возраста выхода на пенсию не обеспечило пенсионерам достойной старости.





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