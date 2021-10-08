Бывшая жена, сын и дочь Иосифа Пригожина оказались бездомными из-за займа в МФО

Аргументы Недели → Общество 13+

8 октября 2021, 09:59

фото: pixabay.com

Бывшая жена, сын и дочь Иосифа Пригожина оказались бездомными, лишившись двух квартир в Москве из-за микрофинансовых организаций (МФО). МВД расследует уголовное дело в отношении МФО, присвоивших недвижимость бывшей жены продюсера.

Адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы женщины, рассказал в беседе с RT, что Елена с нынешним мужем, сыном и дочерью, пожилой матерью после сделок с МФО фактически оказались фактически бездомными с весны 2020 года.

Елена Пригожина поделилась, что ее семью приютили друзья. Иосиф Пригожин подвердил, что его родственников просто выставили на улицу.

Причина — займы в МФО, которые брала семья. Сами Пригожины и их адвокат Виталий Бородин уверены: под видом кредиторов действовали мошенники, обманом вынудившие семью продать им недвижимость путём заключения фиктивных сделок.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа фактических руководителей МФО по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости