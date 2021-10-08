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Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в московском метро

, 09:40 Источник: РИА Новости

Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в московском метро
Александр Бастрыкин, фото: пресс-службе СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение наградить женщину, которая помогла задержать трех участников драки в московском метро. Арестованные уроженцы Дагестана помещены в карцер.

«Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие"», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что женщина способствовала поимке преступников, побежала вслед за ними из вагона и опознала злоумышленников. Петренко добавила, что самоотверженный поступок москвички, «которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым», не остался без внимания руководства СК.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в драке мужчину наградят ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

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