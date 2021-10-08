Вьетнам объявил об открытии еще одного курорта для туристов

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8 октября 2021, 09:54 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Власти Вьетнама объявили об открытии основных туристических направлений для вакцинированных туристов в ближайшее время.



С декабря этого года стало известно об открытии еще одного курорта - Нячанга. Также для путешественников снова будут доступны объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО бухта Халонг и город Хойан, Далат. Тем не менее локации смогут посетить только полностью вакцинированные путешественники из стран с низким уровнем распространения COVID-19.

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