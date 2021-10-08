Американцы задержали россиянина из-за одной фотографии

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8 октября 2021, 09:21 Анастасия Иванова

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Пограничники Америки продержали российского предпринимателя больше суток в изоляторе, заподозрив его в нелегальном въезде в страну из-за одного фото с грузовиком.



Александр из Москвы приехал в Лос-Анджелес по туристической визе 21 сентября. Это не первая поездка 44-летнего мужчины в США, ранее он уже путешествовал по стране.



Как рассказал бизнесмен, по прибытии он проследовал на паспортный контроль, где помимо стандартных вопросов о цели визита ему решили провести дополнительную проверку, заметив в документе штамп с прошлого путешествия. Его отвели в отдельную комнату и попросили показать фотографии из предыдущей поездки.



«И смешно, и обидно. Я им и выписку со своей банковской карты показал, что у меня более 10 тысяч долларов личных средств, и другие фотографии, но копы прицепились к фотке грузовика, и их уже было не переубедить», — рассказал Александр.



Затем путешественника отвели в помещение к другим задержанным, забрав личные вещи. В ходе очередного допроса россиянину не предоставили адвоката, а также отказали в звонке родственникам, который положен ему по закону. Спустя 27 часов сотрудники полиции сообщили, что мужчину депортируют.



В результате предпринимателю Александру аннулировали визу, а также запретили въезд в США на ближайшие пять лет. Сейчас москвич собирается подать жалобу по факту незаконного выдворения из страны.

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