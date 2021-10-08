Женщинам дали рекомендации по беременности после перенесенного коронавируса

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8 октября 2021, 08:54 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян дала рекомендации женщинам, когда можно запланировать беременность после перенесенной коронавирусной инфекции. Она считает, что это стоит делать не ранее чем через два месяца после выздоровления, но перед этим посоветоваться со своим врачом.



Адамян подчеркнула, что для оптимального результата женщина, которая планирует беременность, должна иметь минимум два отрицательных теста на COVID-19 с двухнедельной разницей, но посоветовала все-таки выждать два месяца. После этого будущей матери необходимо обязательно посетить своих докторов, пройти необходимые обследования и подготовиться к беременности, как заявила специалист по акушерству и гинекологии.



Лейла Адамян добавила, что главным после перенесенного ковида для женщины является полное восстановление: «Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко. В некоторых случаях — тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована».

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