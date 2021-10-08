Доктор медицинских наук Анна Симакова: Мы зря привыкли к пандемии COVID-19

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8 октября 2021, 08:15

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анаа Симакова. Фото правите

Новая коронавирусная инфекция обрушилась на людей почти два года назад, в декабре 2019. С тех пор пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь, вызвала мировой экономический кризис, введение строгих санитарных ограничений, запретов и локдаунов, а также волну недовольства. Но по истечении времени к ковиду все как-то привыкли, и, даже несмотря на ежедневные сообщения о новых потерях на поле брани с этой заразой, несколько успокоились. Зря. Инфекция не только никуда не ушла, она постоянно изменяется, отыскивает новые слабые стороны в организме человека и продолжает косить не только ряды безумцев, отрицающих любые формы профилактики, но и тех, кто принимает защитные меры. О том, чем опасна коронавирусная инфекция, какие даёт осложнения как от нее обезопаситься еженедельнику «Аргументы неделi. Приморье» рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета и главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья, заместитель главного врача краевой клинической больницы №2 доктор медицинских наук, профессор Анна Симакова.

- Анна Ивановна, с новой коронавирусной инфекцией мы прожили уже почти два года, и, похоже, многие перестали воспринимать её как реальную опасность для своего здоровья. Между тем, вирус постоянно изменяется, появляются новые его штаммы, теперь нас предупреждают о новом всплеске заболеваний. Что скажете тем, кто успокоился и игнорирует даже несложные санитарные требования?

- Вы правильно заметили, что вирус постоянно изменяется, вообще мутации для вирусов – закономерный процесс. Кстати, иногда они понижают активность вируса, но в данной ситуации появился дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2, он более стремительно распространяется и более заразен. С этим и связаны всплески заболеваемости, которые начались в Индии, когда мы каждое утро видели сводки о большом количестве госпитализированных и высокой смертности. Безусловно, этот штамм появился во всём мире, Россия – не исключение. Очередная, четвёртая волна, у нас, безусловно, будет.

- Тогда что сможет противопоставить заразе наша медицина, лечебные учреждения Приморского края?

- Сегодня в лечении коронавирусной инфекции изменилось многое. Сейчас, как только пациент поступает в ковидный госпиталь, мы уже понимаем по срокам болезни, по анализам, какие упреждающие меры нужны, чтобы этот пациент перенёс заболевание и выздоровел. Сейчас всё понятнее и есть инструменты воздействия на те механизмы, которые вирус запускает в нашем организме. Терапия даёт хорошие результаты.

- А кто сегодня чаще попадает в ковидный госпиталь, первоначально сообщалось о большом количестве людей старшего возраста, так ведь?

- Во Второй краевой клинической больнице созданный в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы ковидный госпиталь весной прошлого, 2020 года начал первым в Приморье проводить лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Да, тогда пациентами нашего госпиталя были люди в возрасте семидесяти-девяноста лет. Например, у нас были возрастные мама с дочкой, маме сто пять лет, а дочке семьдесят пять, они обе благополучно вылечились. Сегодня мы всё чаще видим лиц молодого возраста. Среди наших пациентов большинство составляют люди в возрасте сорока-пятидесяти лет, меньше тридцатилетних, но появляется и молодёжь, восемнадцати-двадцати лет. Как правило, люди молодого возраста не вакцинированы.

- Противники вакцинации уверяют, что она чревата побочными эффектами и даже опасна. Что можно ответить таким людям?

- Прежде всего то, что вакцина предупреждает летальный исход и защищает нашу жизнь. Правда, она не всегда защищает от болезни. Но вакцина формирует иммунный ответ к инфекции. Наличие прививки у человека способствует тому, что заболевание будет протекать менее тяжело, чем у невакцинированного. Мы у себя в госпитале видим, что пациенты, которые прошли полный курс вакцинации, болеют менее тяжело. У нас не было ни одного летального исхода среди пациентов, которые полностью вакцинировались, то есть когда после второй прививки прошло двадцать один и более дней.

- Тогда чем объяснить случаи трагического исхода болезни у вакцинированных?

- Летальные исходы у вакцинированных могут случиться только тогда, когда человек заразился в промежутке между двумя прививками или сразу после второй прививки, когда иммунитет ещё не сформировался. Именно поэтому мы просим особенно пристально отнестись к своей защите в период прохождения иммунизации, это шесть недель, точнее сорок два дня с момента первой прививки. А вообще, двадцать один день – это минимальный показатель, у каждого человека срок выработки иммунного ответа индивидуален.

- Анна Ивановна, отмечая коварность коронавирусной инфекции, ваши коллеги предупреждают о возможных осложнениях уже после излечения. Что это за осложнения?

- Одним из осложнений является серьёзное поражение лёгких. Клетки лёгких практически разрываются. Патологоанатомы отмечают, что лёгкое становится похоже на печень – плотное, тёмно-красное, при разрезе стекает кровянистая жидкость. Это не характерно для других видов пневмоний. Например, при пневмонии после гриппа, от которых тоже, к сожалению, погибают люди, лёгкие выглядят по-другому, они больше сохраняются. У пациентов, в том числе молодых, умерших от ковида, зачастую ни одного кусочка воздушной ткани лёгких не остаётся.

На втором месте – тромбоэмболические осложнения, которые могут давать инфаркты, различные нарушения мозгового кровообращения. У нас были ситуации, когда пациенты, готовые на выписку, падали. У них был отрицательный ПЦР-анализ, не было возбудителя ковида, нормализовались клинические анализы, но при этом резко наступало осложнение в виде различных тромбозов. И эти тромбозы могут проявляться в течение шести месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции. При чём это может случиться у пациентов, переболевших не только в тяжёлой форме, но и в средней. Поэтому, выписывая пациента из стационара, мы даём рекомендации продолжать терапию под наблюдением врача поликлиники, для того, чтобы избежать таких осложнений.

- Осень – традиционный сезон простудных заболеваний, в том числе гриппом. Сейчас в крае одновременно с вакцинацией от ковида проходит прививочная кампания от гриппа. Можно ли совместить эти две прививки?

- Вы правы, сейчас наступает сезон гриппа. И прививаться от него тоже нужно. Но грипп и новая коронавирусная инфекция – это разные инфекции, поэтому между прививками от ковида и гриппа должен пройти месяц. Положим, вы привились от коронавирусной инфекции пятнадцатого сентября, значит, получить прививку от гриппа вы сможете не ранее пятнадцатого октября. При этом следует помнить, что для формирования иммунного ответа после прививки от гриппа тоже должно пройти время. Первые пациенты с гриппом обычно попадают в больницы в конце октября – начале ноября, поэтому лучше всего прививаться именно в октябре. И желательно параллельно в один день сделать вакцинацию и от пневмонии. От гриппа мы вакцинируемся каждый год, потому что его вирус мутирует, появляются новые штаммы, меняется вакцинальный состав прививки. А от пневмонии прививка делается однократно и повторяется только через пять лет.

- А если человек уже болеет гриппом, это избавит его от заболевания ковидом?

- Сочетание инфекций одновременно в организме возможно. Опыт предыдущего года показал, что мы практически не видели в больнице пациентов с гриппом и ОРВИ. Но это говорит лишь о том, что была сильная профилактика. Воздушно-капельная инфекция передаётся по воздуху, а мы с вами носили маски, соблюдали дистанцию, плюс вакцинация от гриппа в прошлом году была действительно массовой. Сейчас же мы достаём дежурную маску из кармана только на кассе магазина. К сожалению, мы привыкли жить в условиях пандемии, люди думают, что их-то болезнь обойдёт стороной или что они уже переболели, а значит, нет необходимости соблюдать санитарные правила. Но не надо забывать, что те, кто переболел, имеют высокие шансы заболеть вновь. Поэтому напомню актуальную задачу для каждого – провести профилактику, получить вакцину. У нас в стране накоплен опыт успешной борьбы с различными инфекциями. Один из последних по времени примеров из середины девяностых годов, когда была дифтерия. Это тоже вакциноуправляемая инфекция. Иммунизацию от неё мы получаем в детстве. Но всегда иммунитет, выработанный искусственно, эффективен не более десяти лет. То есть через каждые семь-десять лет должна быть ревакцинация, чтобы обновить иммунологическую память. И вот в 1993 году по всей стране начался резкий всплеск токсических форм дифтерии, которые характеризуются поражением сердечно-сосудистой системы, развиваются острые миокардиты, люди умирают от внезапной остановки сердца. Так действует токсин. Но мы справились, потому что началась активная ревакцинация нации, в том числе с применением ограничительных мер. Вот и в случае с коронавирусной инфекцией не следует пренебрегать вакциной, которая, напомню, предупреждает неблагоприятный исход болезни и защищает нашу жизнь.

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