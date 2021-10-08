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Врач дала совет готовящимся к ЭКО женщинам

, 09:02

Врач дала совет готовящимся к ЭКО женщинам
Фото: istockphoto.com

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России  Лейла Адамян дала совет женщинам, которые готовятся к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО). Адамян сказала, что будущим матерям, которые не вакцинировались от COVID-19, необходимо сделать прививку.

«Речь идет о том, что сейчас должны прививаться от коронавирусной инфекции практически все граждане — это касается и взрослого населения, и перед подготовкой к беременности, и бесплодные, которые готовятся к ЭКО, и беременные — особенно те, которые группа высокого риска, после 20-22-х недель беременности. Если они привились во время беременности, то антитела, которые вырабатываются в организме женщины, они переходят ребенку и они являются страховкой для будущего ребенка, и в этом случае не будет требоваться никакой вакцинации после родов», — заявила врач.

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