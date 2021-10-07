Любовь Попова об итогах выборов: мы создали стратегическое преимущество

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7 октября 2021, 18:45

Председатель кубанской Общественной палаты Любовь Попова представила в Совете Федерации результаты общественного наблюдения за ходом выборов на Кубани. Она приняла участие в заседании Совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества на тему «Общественное наблюдение: опыт, перспективы развития». Глава краевой общественной палаты рассказала об организации Центра общественного наблюдения (ЦОН) и результатах его работы в период выборов 17-19 сентября 2021.

В ЦОН, который был организован на базе краевой Общественной палаты, работал пресс-центр с возможностью прямой видеосвязи с крайизбиркомом, ситуационным центром Общественной палаты РФ, Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», наблюдателями, постоянно работали журналисты краевых и федеральных СМИ. Благодаря этому гражданам оперативно предоставлялась реальная картина происходящего на избирательных участках региона.

— Выстроенная таким образом система работы позволила нам в дни голосования эффективно бороться с фейками и провокациями, а их было немало, — рассказала Любовь Попова. — Сценарий, как правило, всегда один — откровенно провокационное поведение на избирательном участке, моральное давление на членов комиссии, подача жалоб по вымышленным поводам, тиражирование фейковых сообщений в сети. Однако при проверке ни один факт не подтвердился.

Как подчеркнула Любовь Попова, новые технологии, совершенствование законодательства, профподготовка участников избирательного процесса позволили нам создать необходимое стратегическое преимущество в информационной войне, которую России навязывают западные страны.

Напомним, Кубань — третий в России регион по количеству избирателей после Москвы и Московской области. Здесь зарегистрировано порядка 4 миллионов 300 тысяч избирателей. Активность на прошедших выборах составила 65,4 процента — на 14 процента больше, чем на предыдущих выборах депутатов Госдумы в 2016 году.

На избирательные участки Краснодарского края в дни голосования от всех субъектов контроля вышли более 15 600 наблюдателей. Из них от Общественной палаты Кубани — почти треть, 3 087 наблюдателей: 2 817 работали в участковых избирательных комиссиях и еще 270 наблюдателей — юристов были направлены в территориальные избирательные комиссии, чтобы оперативно реагировать на сообщения от наблюдателей с избирательных участков о возможных нарушениях и выезжать на место для их проверки.

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