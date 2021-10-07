Борец за независимость Латвии продает высшую награду страны, чтобы оплатить штраф

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7 октября 2021, 18:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: facebook.com/arvids.ulme

Борец за независимость Латвии в 90-е, президент Клуба защиты окружающей среды Арвид Улме, вынужден продать Орден Трех Звезд (высшая награда Латвии - прим. "АН"), чтобы оплатить штраф.



Похоже, что в спокойной Латвии настали смутные времена: а как можно думать иначе, ведь борец за независимость Латвии, человек, который всем сердцем желал освободиться от гнета «ненавистного СССР» продает высшую награду страны.



В чем суть дела?



В том, что Арвид Улме проводил акцию против обязательной вакцинации и, конечно, получил штраф… А заплатить нечем, увы!



«В связи с тем, что счет Клуба охраны окружающей среды заблокирован решением судебного исполнителя за организацию народного собрания до тех пор, пока на счету не появятся 5962, 32 евро, я продаю свой орден Трех Звезд за №23», - написал в социальных сетях г-н Улме.



По мнению борца за независимость, «решение суда на самом деле направлено на уничтожение, а не наказание тех, кто в 1987 году начал Атмоду, организовал антисоветскую демонстрацию».



Вот вам история успеха Латвии за 30 лет! Нет, не «ненавистные русские» терпят унижения, а и титульные, которые так жаждали быть свободными от развитого СССР! А что не так? Давайте разберемся!



При «оккупационном режиме» СССР, например, когда человек лежал с температурой 37,2 C°, то к нему приходил участковый врач, а теперь, когда температура 39 C°, то, будь добр, сам «пили» в больницу… Разве герои страны продавали свои награды? Не знаю такого… Знаю, что существовали специализированные магазины для ветеранов, передовиков производства, а летом билеты на самолет в теплые края купить было невозможно… Долгов за квартиру, электричество, отопление огромных, чтобы ее потерять – не было! Были рабочие места, развивалось производство и т.д.



Если честно, то г-н Улме и иже с ним точно не могли предположить, что вот такими ситуациями обернется для них жизнь в Латвии, спустя 30 лет…



Кстати, больше всего сетуют не нацменьшинства в стране, а титульные!



А чему тут удивлятся?



Вспомните, что сказал Томас Карлейль?



«Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».



В менталитете многих латышей есть… негатив на все русское и простите «хуторское» мышление. Это не оскорбление! Латыши – потомственные крестьяне, которые жили и живут на хуторах…



Так сложилось, что некоторые из них получили большие посты и «пара-пара» все изменились: решили «наверстать» за боль, унижение, отсутствие вековой интеллигенции, «батрачество» своих предков. Вот и «заигрались!»



Сегодня самое модное и актуальное в Латвии – «русские идут», Путин виноват, латышский язык! Именно!



Покажите мне страну, в которой «языковой» вопрос актуален 30 лет? В Латвии! Потому что выгодно «держать» националистические партии, которые отлично зарабатывают на «русском вопросе».



Конечно, речь идет не о простых латышах, и не о всех! Ни в коем случае! Но рыба гниет с головы… В Латвии существует определенная политика националистов к нацменьшинствам! И это правительство тому пример!



Но! Почему же и к своим титульным такое отношение своих?



Я знаю много людей, которые имеют прекрасное образование, опыт, мудрость, профессионализм, но, увы, вынуждены прозябать и платить огромные штрафы! Своих свои забыли! Главная же идея – все, что угодно, но только не русские!



Мнение латвийцев из социальных сетей:



«А, что же хотеть? 30 лет глупостями занимались и деньги получали…. Приходит пора платить по счетам!»



«Патриот Улме так и не понял, что это была не его Атмода!»



«Теперь независимость «продавать» будет?»



« Погорячились борцы в 90-х, однако. Кирдык вашей независимости!»



«Кто же знал, что такое будет! Молодец мужик, что продает! Это такой протест правительству!»



Печально все это, господа…

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