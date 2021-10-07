Почему половина членов правительства Латвии взяли отпуска

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 15:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Anthology

В правительстве премьера Латвии Кришьяниса Кариньша, увы, возникла «смута»: оппозиционные партии выдвинули проект в Семье, чтобы были отменены все заграничные командировки и отпуска министров.



Ситуация с распространением коронавируса в Латвии угрожающая, конечно, по мнению правительства премьера Кришьяниса Кариньша, но почему-то в отпуск ушли многие чиновники… И не только отдыхают в Латвии, но и за ее пределами!



Почему оппозиционные партии выступили с таким предложением?



Накануне, половина состава Кабинета Министров отсутствовала на судьбоносном заседании правительства, где решался вопрос об эпидемиологической ситуации в стране. Вернее, о введении новых санкций.



Чиновники отсутствовали по причине отпуска…



Есть и другие причины: например, почему вопросами экономики занимается министр культуры? А кому же еще, когда половина состава Кабинета министров в отпуске?



Интересно, что глава МВД Латвии Мария Голубева, которая была назначена только 2 июня сего года на пост, уже отдыхает от трудов праведных!



А как же закон, который гласит, что следует отработать год, а уже потом в отпуск?



Двойные стандарты: в Латвии чиновники, политики, представители ЛГБТ в правительстве пользуются, как видим, привилегиями… И фиолетово им на людей!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости