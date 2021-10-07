Латвийцы стали прыгать в реку Даугаву

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7 октября 2021, 15:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото с камеры наблюдения

В Латвии все чаще и чаще стали возникать страшные и странные ситуации, которые могут негативно отразиться на жизни.



В самом центре Риги, недалеко от Президентского дворца, произошли драматические события: некая женщина позвонила на информационную линию полиции и сообщила, что дама в тапочках идет по мосту и выглядит потерянной, а также предпринимает действия, указывая на возможные суицидальные наклонности. Видеооператоры начали поиск женщины и передали информацию правоохранительным органам.



Что показали камеры?



То, что женщина перелезла через забор и взобралась на край моста. Затем к ней подбежала прохожая, схватила женщину и стащила с перил моста. Позже на помощь бросился другой мужчина.



Женщина, которая пыталась сброситься с моста позже сказала, что у нее были семейные проблемы с братом, и она собиралась покончить жизнь самоубийством. Она призналась, что эта идея ей пришла в голову впервые.



Кстати, женщина, которая бросилась на помощь, имела всего несколько секунд на размышление… Но она спасла человека.



Нет секрета, что при возникшей безработице, повышении налогов, цен на предметы первой необходимости, продукты в Латвии, все чаще люди совершают необдуманные поступки. Видимо, от «безнадеги»…



Результаты истории успеха Латвии, как любят говорить публично националисты…

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