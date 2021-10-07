Почему в Латвии медленно идет процесс вакцинации

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 14:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Правительство Латвии обеспокоено темпами вакцинации в стране. Постоянно в латышских СМИ выступает то один чиновник, то другой, конечно, с призывом «сходить» и «уколоться». Увы, данные пламенные речи не имеют особого успеха. Почему? Балтийское бюро «Аргументы Недели» попыталось разобраться.

Если честно, то я совершенно запуталась в цифрах: латвийские СМИ с усердием печатают «сводки» о том, сколько людей за сутки инфицировалось… Надо отдать должное, что цифры впечатляют: например, за последние было… 2000 человек. Для маленькой Латвии это огромное количество! Мне непонятно, как еще пару недель назад было около 100, а когда началась реклама министерства здравоохранения Латвии о вакцинации, то цифры стали расти с удвоенной силой…



Никто в Латвии не считает, что коронавирус – легкое заболевание! Никто! Да, с вирусом нужно бороться и защищать себя, но почему же этого не происходит со многими латвийцами?



На мой взгляд, все дело в информации, которую пытается очень неумело навязать правительство Латвии. Все дело в том, какими методами действуют чиновники, политики, чтобы заставить латвийцев уколоться.



Давайте рассмотрим некоторые моменты.



Например, месяца три назад, латышские СМИ «захлебываясь» писали, что ученые страны потратили 500 тысяч евро на исследования Covid-19. Да, такие исследования проводились и в них принимали «публичные врачи» Латвии.



Итак, на какие исследования латвийские ученые потратили огромные деньги?



Например, есть такой проект, как VPP-Covid-2020-1-0023. Руководитель этого проекта Людмила Виксне (публичный врач Латвии). Сумма исследований – 497 580 евро. Тема: «Клинические, биохимические иммуногенетические парадигмы инфекции Covid-19 и их корреляция с социальными, демографическими, этиологическими, патогенетическими, диагностическими, терапевтическими и прогностическими значимыми факторами, включенными в основную линию». Вона как! Тут и изучение, видимо, причин, без которых болезнь никогда не разовьется (этиология), и «освоение» методов, направленных на механизм развития заболеваний, ослабление воспалительной реакции, и, конечно, вопросы, связанные с демографией, социальными и терапевтическими вопросами и т.д.



Согласитесь, когда обычный человек или министр здравоохранения по профессии «пианист», видит такие «значимые термины», то непременно проникается уважением, порой не вдаваясь в подробности!



Я, конечно, не профессор «латвийской медицины», но смею предположить, что лучшие умы мира с огромными финансами пытаются разгадать коварный вирус, создать вакцину, которая имеет минимальные побочные эффекты, а тут, вона как, все и сразу под «прикрытием» профессоров! Правда, о результатах латышские СМИ молчат, но главное, мы понимаем, иное – деньги.



Еще комичнее звучит исследование главного инфекциониста Минздрава Латвии Уга Думписа: «мультидисциплнарный подход к мониторингу, контролю и ограничению Covid-19 и других будущих эпидемий в Латвии».



Святые Угодники! Мир с ковидом разобраться не может, а латвийский чиновник-врач уже думает о будущих эпидемиях!



Интересно, что деньги, видимо, уже потрачены, умные слова-отчеты правительству сказаны, а какая ситуация в стране с коронавирусом?



День обратно главный инфекционист Минздрава Латвии Уга Думпис публично заявил, что «ковид-ситуация в стране настолько запущена, что ограничения нужны и для привитых».



«К сожалению, мы не справились с вакцинацией, и у нас не много времени, чтобы срочно ее ускорить. Я надеялся, что Латвии удастся избежать больших бед, связанных с ковидом, и нам это действительно удавалось более полугода, но в самом конце мы допустили очень серьезные ошибки», - публично заявил г-н Думпис.



Как же так, господа латвийские ученые? Вы же проводили исследования, говорили умные слова, получали хорошие деньги и что? Не справились? Не донесли информацию до латвийцев? Может все дело в том, что следует «разделять» такие понятия, как врач-чиновник и практикующий специалист?



Я не врач, но из семьи врачей и потому буду на стороне тех, кто ЛЕЧИТ людей! Иногда ценой своей жизни, своим личным временем, своей семьей…



Я выскажу только свое мнение: в Латвии есть отличные врачи из «старой школы», которые, простите, «не лезут» в исследования, а работают практически сутками и спасают людей! Я имею счастье быть знакомой с такими! Они просто врачи, но не чиновники! Они не говорят умных слов, а работают!



Какие нововведения, связанные с ковидом, произошли в Латвии?



Возникли «проблемы» с бригадами скорой помощи: они больше не будут выезжать в ситуациях с меньшим приоритетом. Это означает, что в случае определенных травм и проблем со здоровьем диспетчеры службы экстренной помощи Латвии откажутся отправлять бригаду, и человеку придется обратиться за помощью к своему семейному врачу, дежурному врачу или в ближайшее медицинское учреждение. Иными словами, если человек потерял сознание, произошла остановка сердца, инсульт, инфаркт и т.д. то в этом случае бригада приедет. Позвольте, а как обычный человек, который не имеет медицинского образования, сможет определить, что у родственника, знакомого, простите, инфаркт?



Такое «положение» связано с прогнозами эпидемиологов об очень быстром распространении Covid-19: произойдет большой наплыв инфицированных пациентов в больницы, а тем, кому нужна экстренная помощь, увы, останутся без нее.



Если честно, то я в это не верю! Идет определенная политика правительства в стране, чтобы заставить людей вакцинироваться! Надо же как-то показать европейской комиссии, фондам, что их деньги чиновники Латвии потратили «с пользой». А как это можно доказать? Израсходовать все полученные прививки, например… А то, что много будет смертей, потому что скорая не приехала, то разве политиков это беспокоит?



Разумеется, проблемы с невакцинированными есть! Люди заражаются, болеют и даже умирают. Конечно, надо вакцинироваться! Но этого не происходит так, как надо. Почему?



Пожалуй, лучше всех на этот вопрос ответил латвийский публицист Марис Краутманис:



«Нельзя людям лгать, что вакцина – сладкая конфета. Этим должны публично заниматься настоящие эксперты, а семейные врачи индивидуально. А вместо этого, в телевизоре появляется президент страны Эгилс Левитс, не как «Белый отец», который разъясняет и успокаивает, а как злой муж, который угрожающе жестикулирует и говорит такие слова, от которых мурашки по телу».



Да, словом же можно и «убить» человека… Не так ли?

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