В Финляндии объяснили отказ от вакцинации препаратом Moderna мужчин моложе 30 лет

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7 октября 2021, 14:41 Источник: Интерфакс

фото с сайта Википедия

Власти Финляндии останавливают применение препарата Moderna для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 мужчин моложе 30 лет из-за повышенного риска развития миокардита - воспаления сердечной мышцы.

Как объяснил директор Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен, исследование, проведенное в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, показало, что применение Moderna Spikevax у мальчиков и молодых мужчин вызывает чуть повышенную вероятность развития миокардита. Мика Салминен отметил, что в большинстве случаев миокардит продолжается несколько дней и проходит бессимптомно, но власти решили подстраховаться, приостановить вакцинацию молодых мужчин препаратом Moderna.

Теперь молодых финнов-мужчин будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Те, кто получил первую дозу вакцины Moderna, получат вторую прививку препаратом Pfizer.

Днем ранее об аналогичных решениях объявили власти Швеции и Дании.

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