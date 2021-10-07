России нужно создавать собственные интернет-платформы, уверены эксперты

Аргументы Недели → Общество

7 октября 2021, 13:46 Татьяна Михайлова

Фото Андрея Трушникова. Перед участниками мастерской выступает Константин Сидорков. Источник — «Полит 74»

Для их функционирования необходимы кадры, умеющие производить качественный контент и разговаривать с аудиторией на одном языке.

Представители СМИ из разных уголков страны продолжают обучение в рамках «Мастерской новых медиа». На этой неделе стартовал второй модуль программы. В рамках мероприятия известные журналисты, медиаменеджеры и общественники обсудили создание в России собственных интернет-платформ, подготовку квалифицированных кадров, инструменты реализации медиапроектов и многое другое.

Среди участников мастерской — руководители южноуральского медиахолдинга «Гранада Пресс». Своими впечатлениями поделился директор по информационной политике Андрей Трушников. Он отметил, что спикеры мастерской говорят о важных трендах современного медийного рынка, и добавил: российское информационное пространство меняется прямо сейчас, и именно в мастерской «учат потрясения превращать в преимущества».

Добавим, что «Мастерская новых медиа» организована АНО «Диалог», президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе образовательного центра — мастерской управления «Сенеж».

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