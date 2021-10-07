Недосмотр за детьми судом трактуется как преступление

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 12:17

При выпадении ребёнка из окна его родителям грозит уголовное наказание. Согласно судебной практике, такая трагедия трактуется не как личное горе, а как преступление.



К примеру, Вологодский суд обвинил молодую женщину в «Оставлении в опасности» ребёнка, который выпал из окна пятого этажа. Он выжил, поэтому женщину наказали только денежным штрафом. Подсудимая свою вину признала и пояснила, что окно в квартире было открыто для проветривания. В подъезде проводился ремонт, сильно пахло краской. В настоящее время ребёнок здоров и готовится к поступлению в детский сад. Если бы не случайные обстоятельства, никто не знает, чем бы всё это закончилось.



Кроме денежного штрафа за «Оставление в опасности» предусмотрены исправительные, обязательные и принудительные работы. Лишение свободы назначается при наступлении тяжких последствий. Если родители уходят в загул и с ребёнком случается беда, то алкоголь в крови взрослого суд зачитывает как отягчающее обстоятельно. Судебное решение по каждому делу зависит от конкретных обстоятельств. Однако частота судебной практики по подобным делам указывает на возросшее количество преступлений родителей, которые халатно относятся к воспитанию, очень часто оставляют своих детей в опасности.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости