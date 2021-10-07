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Александр Гинцбург сообщил о начале клинических испытаний единой вакцины от гриппа и COVID-19 в 2022 году

, 09:46 Источник: Известия

Александр Гинцбург сообщил о начале клинических испытаний единой вакцины от гриппа и COVID-19 в 2022 году
Александр Гинцбург, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего первую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, заявил о скором начале клинических испытаний единой вакцины против гриппа и COVID-19.

Гинцбург заявил о создании в России технологической платформы единой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19. Он уточнил, что клинические испытания единой вакцины начнутся в конце 2022 года.

В основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев пояснил, что необходимость создания единой вакцины от гриппа и коронавируса обусловлена тем, что одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него,- пишет газета «Известия».

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