Неизвестные купили биткоины на несколько миллиардов долларов за пять минут

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 09:18 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу рассказал, что неизвестные крупные держатели криптовалюты за пять минут купили биткоины на 1,6 миллиарда долларов. Огромные сделки связаны с резким подорожанием первой в мире криптовалюты.



Эксперт написал в Твиттер, что рост биткоина в первую очередь вызван громадной закупкой крупных держателей криптовалюты, а не серией ликвидаций коротких позиций. Ен Джу отметил, что их объем продаж после увеличения курса криптовалюты до 55,5 тысяч долларов составил всего 17 миллионов долларов. Эта сумма не могла существенно повлиять на стоимость биткоина.



В ходе торгов 6 октября курс криптовалюты вырос более чем на 9 % за сутки и на пике достигал 55,5 тысяч долларов, по данным биржи Binance. За последнюю неделю его цена выросла на 33 %.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости