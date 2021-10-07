Из Владивостока в Советскую Гавань теперь можно отправиться самолётом

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 08:29

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

С начала октября добраться из Владивостока в Советскую Гавань соседнего с Приморьем Хабаравского края стало возможно быстро и просто – самолётом. Как ранее сообщал еженедельник «Аргументы неделi. Приморье», регулярные беспосадочные полёты между двумя портовыми городами на тихоокеанском побережье России выполняет единая дальневосточная авиакомпания «Аврора».

Пока рейсы выполняются два раза в неделю: по вторникам и пятницам совместно с партнёром-оператором – авиакомпанией «Хабаровские авиалинии». Обслуживают новое направление воздушные суда АН-24.

По расписанию вылет из Советской Гавани в 8:55, прибытие во Владивосток – в 11:05. Обратный рейс отправляется из Владивостока в 11:50, а в Советскую Гавань прибывает в 14 часов. Стоимость авиабилета экономического класса составляет 7 050 рублей в одну сторону.

Кстати, за первые месяцы работы единая дальневосточная авиакомпания уже перевезла более 28 тысяч пассажиров, отмечают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. В ведомстве напоминают, что перелёты по маршруту Владивосток – Советская Гавань стали возможны благодаря созданию по поручению президента России Владимира Путина единой дальневосточной авиакомпании. Её образовали на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиаперевозчиков – «ЧукотАвиа», «Хабаровские авиалинии», авиакомпания «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие».

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечает, что единая авиакомпания должна стать одним из инструментов социально-экономического развития макрорегиона, способствовать повышению качества жизни дальневосточников и усилению экономических связей территорий федерального округа.

«Цель – сделать авиаперелёты для дальневосточников более доступными. Пока в планах удвоить пассажиропоток за последующие пять лет. Чтобы через пять лет авиакомпанией в год могли пользоваться более двух миллионов человек», – подчёркивает полпред президента.

По словам Юрия Трутнева, авиаперевозки станут осуществляться из 410 населённых пунктов Дальнего Востока по 535 маршрутам, среди них шестьдесят шесть межрегиональных и четыреста шестьдесят девять – местных.

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки по телефону: 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Напомним также, что в крае реализуется региональная госпрограмма «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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