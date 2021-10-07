МВД России изменило правила выезда детей за рубеж

Аргументы Недели → Общество 13+

7 октября 2021, 07:14 Источник: pravo.gov.ru

фото: pixabay.com

МВД РФ утвердило изменило правила выезда детей за рубеж. Изменен новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. С введением новых правил, родители смогут указать, в какие страны и конкретно на какой период запрещают покидать своему ребёнку территорию РФ

Приказ МВД РФ об измении порядка подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также указано, что несогласный с выездом ребенка за границу родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, или же прописать даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Родитель может запрещать выезд во все страны, или составить списоу государств, в которые он не хочет, чтобы выезжал несовершеннолетний ребенок.

Документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (в предыдущем порядке он вообще не был прописан).

Для того, чтобы отозвать свое несогласие, родителю нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД (или другую инстанцию, где гражданин подавал предыдущее заявление).

Теперь принимающий заявление при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, а сотрудники в МВД должны принять этот документ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости