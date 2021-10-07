МВД России изменило правила выезда детей за рубеж

МВД РФ утвердило изменило правила выезда детей за рубеж. Изменен новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. С введением новых правил, родители смогут указать, в какие страны и конкретно на какой период запрещают покидать своему ребёнку территорию РФ
Приказ МВД РФ об измении порядка подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе также указано, что несогласный с выездом ребенка за границу родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, или же прописать даты начала и окончания периода ограничения выезда.
Родитель может запрещать выезд во все страны, или составить списоу государств, в которые он не хочет, чтобы выезжал несовершеннолетний ребенок.
Документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд (в предыдущем порядке он вообще не был прописан).
Для того, чтобы отозвать свое несогласие, родителю нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД (или другую инстанцию, где гражданин подавал предыдущее заявление).
Теперь принимающий заявление при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, а сотрудники в МВД должны принять этот документ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости