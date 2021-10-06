Автоюрист Славнов выступает за обязательный техосмотр из-за «ведер с болтами» на дорогах

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6 октября 2021, 19:45 Источник: Свободная пресса

машина, фото: pixels.com

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал инициативу МВД по упрощению процедуры техосмотра (ТО). По его словам, пренебрежение этим процессом может привести к появлению «ведер с болтами» вместо транспортных средств.

«Я являюсь и авто- и мотовладельцем, и для меня прохождение техосмотра (ТО) не затруднительно, я могу его пройти без всяких проблем, с точки зрения автоюриста, я бы внес свои ремарки. Если у вас новая машина, или мотоцикл - автовладельцы проходят ТО у официальных дилеров. И если они действительно проходят регламентные ТО через определенный промежуток километров, или времени, то отметки в сервисной книжке можно приравнять к техосмотру ... Но с другой стороны, я поддерживаю техосмотры, чтобы на дорогах не появлялись так называемые „ведра с болтами“, потому что за машиной нужно следить»,- пояснил он изданию «Свободная пресса».

Славнов считает, что каждый водитель должен сам следить за состоянием своей машины. Он предлагает, чтобы страховщики могли в регрессе требовать с водителя, если в случае ДТП его машина признана технически неисправной, поэтому произошло происшествие. Также юрист не против передать техосмотр в руки страховых компаний.

«Ясное дело, что глаз представителя страховщика не является сертифицированным прибором, кроме того, у него нет оборудования, чтобы проверить машину. Но при страховании важно, чтобы хотя бы смотрели — что они страхуют. Нормальный автомобиль, или не нормальный»,- добавил эксперт.

Как юрист он придерживается того, чтобы какие-то органы заботились о безопасности дорожного движения, и не допускали на дороги общего пользования «ярко выраженное ведро с болтами», которое может развалиться на МКАДе, заключил Славнов.

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