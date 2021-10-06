Заммэра Владимир Ефимов: Доля Москвы в российском экспорте косметической продукции составила 46,5%

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6 октября 2021, 18:48

За период с января по июнь текущего года доля Москвы в экспорте РФ продуктов из косметического сектора выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на данный момент она составляет 46,5%.

Так, объёмы продаж столичных средств для волос выросли по сравнению с первым полугодием 2020 года на 22,3%, а с первым полугодием 2019 года – на 11,8%; поставки средств для макияжа и ухода за кожей – на 34,5% и 19,6%, а экспорт духов и туалетной воды – на 54,6% и 24,1%.

В общей сложности, за первые шесть месяцев года столица поставила за рубеж косметической продукции на общую сумму почти 205 млн долларов.

«Это на 27,9% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда показатель составлял 160,26 млн долларов, и на 12% больше, чем за тот же период 2019 года. Тогда столичные компании поставили свою продукцию на сумму 183 млн долларов», – прокомментировал динамику Владимир Ефимов.

Самыми активными покупателями на сегодняшний день являются Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, а также Польша и Гонконг. При этом вырос экспорт и в страны Евросоюза. По сравнению с 2020 годом – на 76,4%, а с 2019 годом – на 78,6%. Среди новых покупателей можно отметить Марокко, Шри-Ланку, Швейцарию, Черногорию и Исландию.

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