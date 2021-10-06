В школе Красноярска в День учителя прошел концерт на фоне портрета Сталина

В актовом зале школы № 3 в Красноярске 5 октября состоялся концерт, посвященный Дню учителя. Дети, как полагается, читали стихи и пели песни, при этом над сценой возвышался портрет Иосифа Сталина, а учителя сидели в зале с повязанными красными галстуками.
Родители школьников удивились необычному решению организаторов праздника. Заместитель директора школы Светлана Коваленко объяснила, что концерт был задуман в духе стилистики времен СССР.
«Обычно, когда какие-то мероприятия проходят в школе, стараются выбрать какую-то идею и в рамках нее что-то подавать. Здесь просто под стилизацию был оформлен зал. А вообще поздравительные номера были обычные, без какого-либо намека на такие вещи», - сообщила она.
Видео с концерта попало в Сеть и получило широкий резонанс.
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