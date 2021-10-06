В российских магазинах маркировка ценников «Светофором» может стать обязательной

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6 октября 2021, 15:12 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Роспотребнадзор планирует сделать обязательной маркировку продуктов питания по типу «Светофор». Переизбыток соли, сахара и жиров будут выделять красным, их нормальные значения — зеленым цветом. Речь идет о промышленно произведенных товарах, кроме минеральной воды и специй. Маркировку будут производить на ценниках в обычных и в онлайн-магазинах.



Маркировку не станут наносить на упаковки и такой подход не отразится на продуктах, которые отправляют на экспорт. Основной целью является снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности уменьшение количества диагнозов «ожирение».



Предложение об обязательном информировании покупателя через ценник и сайт торговой сети возникло из-за провала аналогичного, но добровольного проекта. Проект «Светофор» стартовал в 2018 году. Такая маркировка продовольственных товаров была и остается добровольной.



В компании Metro усмотрели некоторые сложности в реализации нового проекта.



«Нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, мы не знаем рацион клиента, и, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы», — сообщили в пресс-службе Metro.



Известно, что торговые сети уже используют цветовую маркировку на ценниках. К примеру, они бывают красными. Новые цвета могут запутать покупателей.



«Маркировка по типу «Светофор» может дезориентировать покупателей. Например, молочная полка может оказаться в «красной» зоне за счет того, что многие продукты на ней жирные: сливки, некоторые виды творога и сметаны. Но это не делает продукцию вредной для потребителя. Покупатель должен понимать, что лишь избыточное потребление части продуктов может иметь для здоровья негативные последствия, питание должно быть сбалансированным»,- отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.



В Минсельхозе сообщили, что вопрос допустимости обязательной маркировки на ценниках находится в компетенции Минпромторга.





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