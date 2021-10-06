Андрей Бочкарёв: Большую кольцевую линию метро можно будет проехать полностью за 90 минут

Полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
«Большая кольцевая линия метро – самый масштабный проект московского метростроения – 70 км линий, 31 станция. По предварительным расчетам, полный круг по БКЛ можно будет проехать за 90 минут», – рассказал Андрей Бочкарёв.
Он уточнил, что Большое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, благодаря чему добраться из одной точки города в другую можно будет минуя пересадку в центре.
«За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы», – добавил Андрей Бочкарёв.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метрополитена) Юрий Кравцов, на стройплощадках станций БКЛ применяются прогрессивные технологические процессы и материалы.
«Это позволяет не только снизить трудовые затраты и повысить технический уровень строительства, но и увеличивает срок эксплуатации инфраструктуры метро. Благодаря использованию современных технологий метростроения и материалов расчетный срок службы новых станций метро в Москве составляет более века», – подчеркнул Юрий Кравцов.
Напомним, что до конца года планируется завершить строительство девяти новых станций БКЛ и реконструкцию станции «Каховская», которая также войдет в состав Большого кольца.
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