Депутат Батышева: Благоустройство в формате «от дома до дома» поможет в создании современных пешеходных зон

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6 октября 2021, 14:23

Фото: соцсети

В Западном административном округе Москвы в формате «от дома до дома» благоустраивают пять улиц, что поможет создать в районах столицы современные пешеходные зоны. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.



«Показатель комфорта в городе — это не только благоустроенные дворы и детские площадки. Удобно, безопасно должно быть на любом пешем маршруте, будь то поход в соседний магазин или на почту, дорога до метро или автобусной остановки, просто прогулка у дома. Но долгое время пространство между домами оставалось «ничейным» и фактически не использовалось: мало кто хотел гулять по пустующим тротуарам и бульварам. Формат «от дома до дома» позволит изменить эту ситуацию и пять улиц, работы на которых будут завершены в этом сезоне, покажут хороший пример», - отметила Татьяна Батышева.



По ее словам, работы ведутся на ул. Барвихинская, ул. Наташи Ковшовой и ул. 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского проспекта от ул. Мосфильмовской до Мичуринского проспекта. Общая площадь благоустраиваемой территории на пяти улицах ЗАО составит около 60 га, при этом будут установлены 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками, 19 новых светофоров, а также 367 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.



«Будет учитываться и эстетическая сторона благоустройства: под землю уберут коммуникации, для того, чтобы на дорогах и тротуарах не застаивалась вода, сделают ливневую канализацию, будут разбиты почти 230 тыс. кв. м. газона. Кроме того, для автомобилистов выделят свыше 600 парковочных мест», - добавила депутат Мосгордумы.



По мнению Татьяны Батышевой, комплексный подход позволит создать особую атмосферу на этих территориях.



«Важно привести в порядок не точечно тротуары, освещение или озеленение, но смотреть на то, как люди используют эти пространства, дать им возможность с комфортом передвигаться по району. На ул. Наташи Ковшовой жители получат в итоге современную современную пешеходную зону, где все сведено воедино — и дорожное, тротуарное покрытие, и остановки общественного транспорта, деревья и кустарники, цветы. Тогда жители будут использовать эти пространства для прогулок, походов в небольшие магазины по соседству, где они знают каждого продавца, а не просто садиться в машину или на автобус и уезжать по своим делам», - подчеркнула Батышева.





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