Шестьдесят человек из московских домов-интернатов станут участниками проектов по сопровождаемому проживанию

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6 октября 2021, 13:07

Фото: mos.ru

Стали известны организации-победители конкурса по предоставлению социально ориентированным НКО тренировочных квартир для сопровождаемого проживания. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



«Помещения для сопровождаемого проживания предоставят шести социально ориентированным НКО. В квартирах смогут разместиться около 60 человек. Нам важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов максимально подготовить их к реальной самостоятельной жизни. Еще раз хочу отметить, что некоммерческие организации - стратегические партнеры города в рамках реализации социально значимых проектов. Мы благодарны коллегам за отклик и готовность помогать в социализации москвичей с ментальными особенностями»,- рассказала Ракова.



Конкурс стартовал 26 июля. По итогам конкурса отбор прошли благотворительные фонды: «Жизненный путь», «Я есть!», «Творческое объединение «Круг», «Изумрудный город», «Большая перемена» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Квартиры для тренировочного проживания им предоставят сроком на пять лет.





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