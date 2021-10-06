Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы

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6 октября 2021, 12:56 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства на юге столицы: в районах Донской, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Северное.

«Продолжаю рассказывать о создании комфортной среды в жилых районах города в 2021 году. На очереди - Южный административный округ, где мы реализовали несколько крупных проектов», - написал мэр столицы на своем персональном сайте.

По его словам, в Москворечье-Сабурово выполнено благоустройство пешеходной зоны на Каширском шоссе, д. 51, корп. 5 - д. 59, корп. 2.



«Местные жители используют ее и как променад, и как транзитную зону к станции МЦД-2 «Москворечье». С учетом этого и был осуществлен проект благоустройства. Привели в порядок дорожно-тропиночную сеть - где-то отремонтировали старое покрытие, где-то сделали новое. Поставили более 80 опор освещения и свыше 130 скамеек и других МАФов. Для неспешных прогулок рядом с домом обустроили несколько зон отдыха с качелями. «Куда пойти с ребенком?» - ответ на этот вопрос подсказывают родителям три новые детские площадки»,- сообщил Собянин.



Еще один проект в Москворечье-Сабурово, реализованный по просьбе местных жителей, благоустройство долины реки Чертановки.



«Специалисты укрепили русло реки, сделали подпорные стены, проложили удобные тропинки и мостики. На прибрежной территории обустроены три детские и спортивные площадки. Появилось более десятка пикниковых зон и смотровая площадка. Долина стала более зеленой благодаря новым газонам, цветникам, а также высадке свыше 1,5 тыс. деревьев и кустарников. Для удобства прогулок в вечернее время поставили вдоль дорожек 128 энергосберегающих фонарей. Украшением рекреационного пространства является архитектурно-художественная подсветка»,- отметил мэр Москвы.



Также в Северном Чертаново сделана небольшая территория рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. «С учетом сложного рельефа реорганизовали тропиночную сеть, проложив новые прогулочные маршруты и устроив лестничные спуски, пандусы. Дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой, плиткой. В рамках проекта была обустроена спортивная зона и несколько площадок для тихого отдыха - с качелями, лавочками, навесами»,- подчеркнул Сергей Собянин.



Кроме того, в этом районе благоустроен Кировоградский бульвар от Сумского проезда, д. 2 до ул. Чертановская, д. 1в.



«Эта озелененная территория находится в центре жилого микрорайона и используется в основном для транзитного движения к станции метро «Чертановская», кратковременного отдыха и выгула домашних питомцев. От реализации проекта выиграют и спешащие по делам пешеходы, и жители, желающие прогуляться и отдохнуть рядом с домом. Появилось достаточно мест, где можно покачаться на качелях, поиграть в шахматы или просто погулять на свежем воздухе»,- отметил Собянин.



Помимо этого, проведено благоустройство в Донском районе.



«Добавили комфорта и уюта Донскому и Монастырскому скверам, расположенным рядом с Донским монастырем. Ежедневно по этим зеленым зонам проходят тысячи посетителей православной обители. А для местных жителей это живописные уголки для прогулок и отдыха. В Донском сквере отремонтировали дорожки, установили новые скамейки, обустроили детскую площадку. Обновили сцену, на которой в праздничные дни проходят выступления артистов и другие культурные мероприятия. Радуют глаз новые цветники и кустарники. Аналогичные работы были выполнены в Монастырском сквере»,- написал мэр столицы.



По его словам, в парке «Сосенки» в Царицыно добавлены возможности для занятий спортом. «Молодежь может выплеснуть энергию на памп-треке, скейт-площадке и в ВМХ-парке. Заниматься можно и в вечернее время - в парке установлено более 120 опор освещения. В районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок озелененную территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль ул. Ясеневая. В рамках проекта обустроили площадку для выгула собак»,- добавил Собянин.



Мэр Москвы отметил, что нынешний сезон принес жителям Южного административного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время.





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