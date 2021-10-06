Наталья Сергунина: В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети»

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6 октября 2021, 12:43

Фото из открытых источников

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года в столице впервые будет проведена познавательная акция «День без турникетов. Дети».



Отмечается, что участники акции для школьников в возрасте от семи до 13 лет смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм, собрать и запрограммировать робота.



«Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя. Ребят ждут познавательные экскурсии по инновационным площадкам столицы, а также творческие мастер-классы в детских технопарках и развлекательных центрах. Акция пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года»,- рассказала Наталья Сергунина.



Подчеркивается, что занятия предназначены для организованных групп в сопровождении учителей или родителей. В одной группе может быть не более 25 детей. Все мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: посетители должны держать дистанцию и надевать маски в помещениях.



Зарегистрироваться на первый этап можно на платформе «Детские технопарки Москвы». Для этого в разделе «Акции» необходимо выбрать пункт «День без турникетов. Дети», а затем перейти к программам мероприятий, которые сформированы с учетом возраста детей: для учащихся 2-4 классов и для школьников 5-6 классов. Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители (представитель родительского комитета), а после обработки заявки оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации, и уточнит все детали.



По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, познавательные экскурсии по инновационным площадкам столицы и творческие мастер-классы в детских технопарках предназначены для учеников 5-6 классов, а для учащихся 2-4 классов развлекательные центры и парки профессий подготовили специальные образовательные и интерактивные программы.



Уточняется, что мероприятия акции разделены на восемь тематических треков, которые познакомят с интересными профессиями в таких сферах, как «Креативные индустрии» (например, мода, дизайн, архитектура), «Инженерия и программирование», «Мультимедийное погружение и актерское мастерство» (журналистика, кино, мультипликация и другое), «Робототехника», «Наука», «Путешествия и безопасность», «Спорт» и «Предпринимательство».



В сообщении говорится, что на всех мероприятиях группы школьников будут сопровождать профессиональные гиды, имеющие опыт работы с детьми. Они расскажут обо всех деталях посещения площадок и помогут при любых возникающих вопросах.





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