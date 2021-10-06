Многие россияне отказываются участвовать во Всероссийской переписи населения

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6 октября 2021, 12:21 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С 15 октября по 14 ноября должна состояться Всероссийская перепись населения. Однако выяснилось, что практически каждый пятый россиянин отказывается в ней участвовать. Среди причин отказа – непонимание того, для чего эта перепись нужна, и недоверие официальной статистике.



По данным исследования портала SuperJob, не собираются участвовать в предстоящей Всероссийской переписи населения 19% граждан. Они просто не откроют переписчику дверь. По мнению многих респондентов, у государства достаточно сведений о населении и без проведения его переписи.



Заполнить анкету можно будет и на сайте «Госуслуги». Так собираются поступить 58% опрошенных. Примет переписчика у себя дома 16% россиян. Еще 7% респондентов намерены лично сходить в пункт переписи.



«В отличие от многих других стран электронные регистры у нас еще только создаются. И перепись, в том числе и с участием переписчиков, будет необходимым источником информации о населении даже после 2040 года»,- считает демограф Алексей Ракша. Он отметил, что во время предыдущей Всероссийской переписи люди не хотели работать переписчиками, а студенты, которых заставляли это делать, часто записывали в анкеты выдуманные данные.



Использование переписчиками электронных планшетов, а также сервиса «Госуслуги» позволит значительно ускорить подведение итогов переписи.



«Первые итоги (общая численность населения) появятся в конце января 2022 года. Окончательные – в декабре 2022-го, это на три года быстрее, чем раньше. Кроме того, цифровизация позволит избежать ошибок в данных: при заполнении анкет будет возможен логический контроль. Например, в случаях, когда человек отвечает, что родился в Иваново, а затем – что проживает в Москве с рождения»,- рассказала завлабораторией РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.



По ее оценкам, отказ от переписи «скажется на финансировании социальной сферы в определенном микрорайоне, например, на строительстве школ, детских садов», необходимость которых определяется количеством жителей.



«Численность населения является мерилом влиятельности того или иного чиновника. Достижение заветной численности жителей в 1 млн или 500 тыс. человек будет основанием получения дополнительных инвестиций в развитие населенного пункта»,- отметил ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян.



По словам Елены Егоровой, главным принципом точности данных переписи является самоопределение гражданина.



«Например, при каждой переписи населения число женатых и число замужних не совпадает, и это не только в России. Разница связана с отношением к статусу мужчин и женщин. Если женщина, будучи в незарегистрированном браке, считает себя замужней, то мужчина зачастую ответит – холост,- рассказала эксперт. - Еще интересный пример – это сосредоточение населения в возрастах, заканчивающихся на «0» или другую цифру. С приходом информационных технологий точный возраст будет проставляться автоматически. Но ранее некоторые люди, особенно женщины, занижали свой возраст, т.е. говорили, что им не 41 год, а 40. Также неточности есть и по определению национальности».



Известно, что расходы государства на проведение переписи составят 32 млрд руб., из которых около 14 млрд пойдет на оплату труда персонала. Оплата труда переписчика составит 18 тыс. руб. в месяц.





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