«Я не ищу приключений ради самих приключений»: 107 лет со дня рождения Тура Хейердала

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6 октября 2021, 12:03 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Прошло ровно 107 лет со дня рождения известного норвежского археолога, путешественника и писателя Тура Хейердала.



Тур Хейердал родился 6 октября 1914 года в Норвегии. Его отец владел пивоварней, а мать работала в антропологическом музее. С самого детства мальчик интересовался зоологией. После школы Тур поступил в университет Осло на естественно-географический факультет. Он изучал зоологию и географию.



Незадолго до поступления в университет Хейердал познакомился с девушкой Лив Кушерон-Торп и женился на ней в декабре 1936 года.



Сразу после свадьбы Хейердал отправился в Марсель, после чего они переехали на изолированный остров Фату-Хифа, где жили целый год вдали от цивилизации. После этого Тур отправился в Канаду с целью найти следы морских путешественников, которые приплыли из Юго-Восточной Азии вначале каменного века в поисках Полинезии.



Самой известной его экспедицией стала экспедиция Кон-тики. В 1947 году Хейердал вместе с пятью другими путешественниками соорудили плот, способный переплыть Тихий океан в западном направлении. На 102-й день их путешествия плот прибило к рифам острова Туамоту.



Также Тур Хейердал участвовал в экспедиции на остров Пасхи. Другими его исследования являются обследование курганов на Мальдивских островах в Индийском океане, пирамиды Гуамар на острове Тенерифе. О последнем проекте путешественника рассказывается в его книге «В погоне за Одином. По следам нашего прошлого». Он хотел отыскать следы древних цивилизации Асгарда в Азове Ростовской области.

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