1,5 тысячи открыток отправили южноуральцы своим педагогам

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6 октября 2021, 11:42 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В День учителя ЮУрГГПУ и Почта России провели акцию «Поздравь любимого учителя».

5 октября в главном корпусе педагогического университета все желающие могли подписать и отправить открытку свои учителям. В этот день было отправлено 1,5 тысячи открыток, они будут доставлены в образовательные учреждения Южного Урала, а также Владивостока, Кургана, Калининградской, Оренбургской и Свердловской областей, Республики Башкортостан.

Обращаясь к участникам акции, ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко отметила, что главная цель мероприятия — привлечь внимание к важному празднику — Дню учителя.

Директор регионального отделения Почты России Владимир Образцов добавил, что за время существования акции было отправлено более 10 тысяч открыток с теплыми поздравлениями. «Уверен, что каждому адресату приятно получить настоящую бумажную открытку, подписанную от руки, с самыми искренними пожеланиями и словами благодарности», — сказал Владимир Образцов.

Информационный партнер акции — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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