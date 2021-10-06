Одному из самых ярких телеведущих России Дмитрию Губерниеву сегодня исполняется 47 лет

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6 октября 2021, 10:58 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известному российскому телеведущему и спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву исполняется 47 лет.



Дмитрий Викторович Губерниев родился 6 октября 1974 года в Московской области. Его отец был стекловарном, а мать фармацевтом. Мальчик окончил среднюю школу. И в 1995 году он с отличием окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры. После вуза он работал фитнес-инструктором и тренером.



В середине 1990 годов Дмитрий часто принимал участие в различных радио и телевизионных конкурсах спортивных комментаторов и ведущих. Также он брал уроки сценической речи. Пришёл Губерниев на телевидение только через семь лет. С 1999 по двухтысячный год он вёл передачу «Спортивный экспресс». Телеведущий является спортивным комментатором телеканалов России. Также он часто снимался в роли самого себя в таких фильмах и сериалах, как: «Счастливы вместе», «Большая игра» и «Трудные подростки».



Он был женат на экс-чемпионке мира по лёгкой атлетике Ольге Богословской. Также у него есть сын, который учится в ВШЭ.

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