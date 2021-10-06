В России 800 000 поэтов

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6 октября 2021, 11:00 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

800 000 поэтов? 53 млн. стихов? Стихи.ру.



Рифмомания - это диагноз? Эпидемия!?



И каждый воздвигает себе памятник нерукотворный!?



Эпоха постмодерна со своими извращениями процветает!

И интернет это ещё больше усугубил!



Извращены все институты общества! И не только институты поэзии и литературы!



Все институты!







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