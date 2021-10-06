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В России 800 000 поэтов

, 11:00

В России 800 000 поэтов
Фото из открытых источников

800  000 поэтов? 53 млн. стихов? Стихи.ру.

Рифмомания - это диагноз? Эпидемия!?

И каждый воздвигает себе памятник нерукотворный!?

Эпоха постмодерна со своими извращениями процветает!

И интернет это ещё больше усугубил!

Извращены все институты общества! И не только институты поэзии и литературы!

Все институты!


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Экономика

Глава департамента ДКП ЦБ РФ Тремасов заявил, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

Глава департамента ДКП ЦБ РФ Тремасов заявил, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках беседы с журналистами заявил, что разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока являются преждевременными.

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